Son Dakika Haberleri: Eski Eşine ve Kayınbiraderlerine Kurşun Yağdıran Şahıs Yakalandı

Eski Eşine ve Kayınbiraderlerine Kurşun Yağdıran Şahıs Yakalandı

28 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da, eski eşi ile iki kayınbiraderine kurşun yağdıran şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Eski Eşine ve Kayınbiraderlerine Kurşun Yağdıran Şahıs Yakalandı, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da, eski eşi ile iki kayınbiraderine kurşun yağdıran şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da, gece saatlerinde meydana gelene olayda bir şahıs, eski eşi Tuğçe adlı bir kadın ile erkek kardeşleri Batuhan ve Buğra C. adlı kardeşini silahla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Olayın ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan polis, zanlının Beyoğlu'nda arkadaşının iş yerinde gizlendiğini tespit etti. Sabah saatlerinde söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, şüpheli Sedat A.'yı olayda kullandığı ileri sürülen suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

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