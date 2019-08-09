Son Dakika Haberleri: Eski eşine zarar vermeye çalıştığı iddiasıyla yakalandı
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Eski eşine zarar vermeye çalıştığı iddiasıyla yakalandı

49 dakika önce

Eskişehir'de hakkında koruma kararı bulunan eski eşinin yaşadığı binaya girmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, polisin zamanında müdahalesi sonucu yakalandı.

Eski eşine zarar vermeye çalıştığı iddiasıyla yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de hakkında koruma kararı bulunan eski eşinin yaşadığı binaya girmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, polisin zamanında müdahalesi sonucu yakalandı.
Kumlubel Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan ve hakkında koruma kararı bulunan S.E. (34), iki yıl önce boşandığı M.B'nin kendisine zarar vermek için eve geldiğini ihbar ederek polisten yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, apartman kapısını demir çubukla kırarak içeri girmeye çalıştığı öne sürülen M.B'yi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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