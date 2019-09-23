Son Dakika Haberleri: Eski eşini 8 yerinden 'sevdiğim için bıçakladım' demişti, karar çıktı
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Eski eşini 8 yerinden 'sevdiğim için bıçakladım' demişti, karar çıktı

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı hemşire eşini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Eski eşini 8 yerinden 'sevdiğim için bıçakladım' demişti, karar çıktı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı hemşire eşini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.


Tire Devlet Hastanesi hemşirelerinden Fatma T. (39), nöbet dönüşü evine giderken eski eşi Güney A. (43) tarafından bıçaklanmıştı. "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna "Çok sevdiğim için" yanıtını veren zanlı, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Dehşet saçan eski koca, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Öte yandan, İzmir Atatürk Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden hemşire Fatma T.'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi. - İZMİR

Devlet Hastanesi, İzmir, Tire, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:22 Kaynak: İHA
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