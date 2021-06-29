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Eski eşini bardakla yaraladı! Dehşet anlarına engel olmak isteyen 2 kişiyi de darbetti - Son Dakika

Eski eşini bardakla yaraladı! Dehşet anlarına engel olmak isteyen 2 kişiyi de darbetti

29.06.2021 10:28

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 çocuk annesi İ.Ö. 3 ay önce boşandığı eski eşi E.Ç. tarafından saldırıya uğradı. Oturdukları kafede bardak ve meyve bıçağıyla darbedildi. Kafede bulunan erkek müşteriler yaşananları izlerken, şiddete engel olmaya çalışan biri kadın 2 kişi E.Ç.'nin saldırısına uğradı. 3 kişinin darbedildiği vahşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dün saat 18.00 sıralarında Soma'da bir kafede iddiaya göre, 3 ay önce E.Ç.'den boşanan 3 çocuk annesi İ.Ö., eski eşiyle kafede buluştu. Çift arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Sandalyesinden kalkan E.Ç., masada bulunan su bardağı ve meyve bıçağıyla İ.Ö.'nün başına vurmaya başladı.

YARDIM ETMEK İSTEYENLERİ DE DÖVDÜ

Buluşmaya 4 aylık bebeği ile gelen İ.Ö., eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan biri kadın 2 kişi müdahale etti. Masalarından kalkan 2 kişi, yardıma koşarak çaresizce kendini korumaya çalışan İ.Ö.'ye yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Bu sırada E.Ç., kendisine tepki gösteren iki kişiyi de darbederek olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kafeye gelen sağlık ekipleri şiddeti engellemeye çalışırken hafif şekilde yaralanan biri kadın 2 kişiye olay yerine müdahale ederken, aldığı darbelerle yaralanan İ.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren İ.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINDA

Bu arada olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski eşi ile engel olmaya çalışan 2 kişiyi darbettikten sonra kaçan E.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı kafetaryanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, masada oturan E.Ç.'nin eski eşiyle tartışmasından sonra eline aldığı bardak ve bıçakla ayağa kalkıp 4 aylık bebeklerinin gözü önünde İ.Ö.'ye saldırdığı, defalarca kafasına ve karın bölgesine vurduğu görüldü. Görüntülerde şiddete uğrayan kadını arka masada oturan biri kadın 2 kişinin korumaya çalışıyor. 2 kişinin E.Ç.'ye engel olmaya çalıştığı görülürken, o sırada yan masada oturan 2 gencin ise yaşananları sadece izlediği görüldü. Ayrıca görüntüde E.Ç.'nin kendisine engel olmak isteyen biri kadın iki kişiye de saldırıp olay yerinden kaçtığı yer aldı.

Eski eşini bardakla yaraladı! Dehşet anlarına engel olmak isteyen 2 kişiyi de darbetti

Polis, Soma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini bardakla yaraladı! Dehşet anlarına engel olmak isteyen 2 kişiyi de darbetti - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Enver Yaşar: Orada köşede duran 2 tane erkek pardon erkek demişim 2 tane pısırık ne yapmaya izliyorlar acaba adamı tutmak çok mu zor kadınlara helal olsun vallahi, bir de şu 2 pısırığa bak kenara çekiliyorlar. Yazık sonra sosyal medyada erkeklik taslar bu tipler... Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Eski eşini bardakla yaraladı! Dehşet anlarına engel olmak isteyen 2 kişiyi de darbetti - Son Dakika
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