ESKİ EŞİNİ SOPAYLA DÖVEN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde eski eşini beyzbol sopası ile darp ederek yaralayan Gökhan Şen, tehditlerine devam ettiğinin anlaşılması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başiskele ilçesinde 3 Mayıs günü yaşanan olayda Gökhan Şen, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eşi Efsun Habipoğlu'nu beyzbol sopasıyla darp etti. Olay sonrasında gözaltına alınan Şen, 4 Mayıs günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski eşi tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilmeye devam eden Efsun Habipoğlu, dün tekrar polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Gökhan Şen, bugün çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.