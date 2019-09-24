Son Dakika Haberleri: Eski eşini bıçakla yaralayan kişiye müebbet hapis talebi
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Eski eşini bıçakla yaralayan kişiye müebbet hapis talebi

58 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde eski karısını bıçakla yaralayan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Eski eşini bıçakla yaralayan kişiye müebbet hapis talebi, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde eski karısını bıçakla yaralayan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Habip Kaya, eski eşi Ayşe Kaya, tanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Habip Kaya, savunmasında, eski eşini öldürmek gibi bir niyeti olmadığını belirterek, "Öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa gerçekleştirirdim." dedi.

Sanık avukatı esas hakkında savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Ayşe Kaya ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Seda Banu Akyüz de davanın geldiği aşamada sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.


Buca Adatepe Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında 23 Mart'ta meydana gelen olayda Habip Kaya, yaklaşık 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralamış, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Ayşe Kaya, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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