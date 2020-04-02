Eski eşini bıçakla yaralayan sanığın tahliye talebine ret - Son Dakika

ANKARA'da, eski eşi Fadime Tekin'i (54) parkta torununu gezdirirken bıçaklayarak yaralayan sanık Rıza Işık'ın (67) yargılanmasına başlandı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tutuklu sanık Işık, duruşmaya getirilmezken avukatının tahliye talebi reddedildi.

Rıza Işık, 6 yıl öce boşandığı Fadime Tekin'i, geçen yıl 18 Eylül'de Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'ndeki Ahmed Arif Parkı'nda torununu gezdirirken 10 yerinden bıçakladı. Çevredekilerden, 'yaşamak istiyorum' diyerek yardım isteyen Fadime Tekin, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Tekin, uzun süren tedavisinin ardından yaşama tutunarak taburcu oldu. Saldırının ardından gözaltına alınıp tutuklanan Rıza Işık hakkında ise 'beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.