Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım - Son Dakika
Üye Girişi

Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım

14.06.2022 19:27
Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım

AKSARAY'da, oğlunu görmek için parka gelen Cihan Kuşsan (39), boşandığı eski eşi Ceylan B. (31) tarafından çocuğunun gözü önünde karnından bıçakla yaralandı.

AKSARAY'da, oğlunu görmek için parka gelen Cihan Kuşsan (39), boşandığı eski eşi Ceylan B. (31) tarafından çocuğunun gözü önünde karnından bıçakla yaralandı. Gözaltına alınan B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Canım istedi, ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim" dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4161 Sokaktaki parkta meydana geldi. 1'i kız 2 çocuk babası olan 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi. Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Kuşşan, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'EŞİM, ÇOCUKLARIMI RAHATSIZ EDİYORSUN DİYE BIÇAKLADI'Kuşşan, sedye üzerinde acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni eski eşim bıçakladı. Eski eşimin oturduğu evin bulunduğu civarda çocuğumun bakkala olan borcunu ödemek için parka gelmiştim. Oğlumu görmek istedim. Eşim de çocuğumu rahatsız ediyorsun diye beni bıçakladı" dedi.   'EŞİMİ BIÇAKLADIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

Olayın ardından gözaltına alınan Ceylan B. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere aynı hastaneye getirildi. B. de kendisini görüntüleyen habercilere "Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim" dedi.


Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'daki hafızlık icazet törenine katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'daki hafızlık icazet törenine katıldı Ankara-Aksaray Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı, Sürücüler 2,5 Saat Yolun Açılmasını Bekledi Ankara-Aksaray Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı, Sürücüler 2,5 Saat Yolun Açılmasını Bekledi
Kaynak: DHA

Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 19:32:23. #1.13#
SON DAKİKA: Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement