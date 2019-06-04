Son Dakika Haberleri: Eski eşini bıçaklayan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eski eşini bıçaklayan şahıs yakalandı

48 dakika önce

Erzincan'da eski eşini bıçaklayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eski eşini bıçaklayan şahıs yakalandı, System.String[]
Erzincan'da eski eşini bıçaklayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan merkeze bağlı Çatalören köyünde ailevi sebepler yüzünden yaşanan tartışma olayında E.Y. isimli şahıs, eski eşi N.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanarak tedavi altına alınan N.Y.'nin, tedavisi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren E.Y. isimli şahıs ise köy çıkışında kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sonrası Erzincan Valiliği ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada Hamo Ağa'nın 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:24:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşini bıçaklayan şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]