Eski eşini bıçaklayan şahıs yakalandı
48 dakika önce
Erzincan'da eski eşini bıçaklayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
'da eski eşini bıçaklayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Erzincan merkeze bağlı Çatalören köyünde ailevi sebepler yüzünden yaşanan tartışma olayında E.Y. isimli şahıs, eski eşi N.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanarak tedavi altına alınan N.Y.'nin, tedavisi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren E.Y. isimli şahıs ise köy çıkışında kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay sonrası Erzincan Valiliği ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN
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