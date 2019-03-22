Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Bıçaklayan Sanığa 12 Yıl Hapis Cezası

Eski Eşini Bıçaklayan Sanığa 12 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Kastamonu'da eski eşini bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.

Eski Eşini Bıçaklayan Sanığa 12 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Kastamonu'da eski eşini bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan Erhan Üşenmez ile eski eşi A.H. katıldı.

Sanık Üşenmez, savunmasında eşini yaraladığı için pişman olduğunu söyledi.

Tahliyesini talep eden Üşenmez, "Bu suçtan dolayı karşınızda olmaktan utanıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Eşimin yanına dönmek istiyorum. Karar verilmeden önce eşimin görüşlerinin tekrar dinlenmesini talep ediyorum." diye konuştu.

A.H. ise eski eşini affettiğini belirterek, tahliyesini istediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Üşenmez'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Erhan Üşenmez (29), geçen yıl 14 Mayıs'ta boşanmak üzere olduğu A.H'yi (22) bıçakla yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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