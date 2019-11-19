Son Dakika Haberleri: Eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta karşılaştığı eski eşi Aynur Manaz'ı (37) karnından bıçaklayarak yaralayan Mustafa Tezer (39), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta karşılaştığı eski eşi Aynur Manaz'ı (37) karnından bıçaklayarak yaralayan Mustafa Tezer (39), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü saat 20.00 sıralarında Subaşı Mahallesi Seyfi Demirsoy Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Tezer, sokakta karşılaştığı Aynur Manaz'ı karnından bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, eski eş olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aynur Manaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan Mustafa Tezer ise, dün polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.  Sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mustafa Tezer, tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:57:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]