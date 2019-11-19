Eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta karşılaştığı eski eşi Aynur Manaz'ı (37) karnından bıçaklayarak yaralayan Mustafa Tezer (39), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, geçen pazar günü saat 20.00 sıralarında Subaşı Mahallesi Seyfi Demirsoy Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Tezer, sokakta karşılaştığı Aynur Manaz'ı karnından bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, eski eş olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aynur Manaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan Mustafa Tezer ise, dün polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mustafa Tezer, tutuklandı.