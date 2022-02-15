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Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası

15.02.2022 17:34

Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası Kayseri'nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan eski eşini bıçakla yaralayıp, 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen ve olay sonrası rahat tavırları ile dikkat çeken sanığa 13 yıl 6 ay 27 gün hapis...

Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan eski eşini bıçakla yaralayıp, 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen ve olay sonrası rahat tavırları ile dikkat çeken sanığa 13 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.U. tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mütalaa sonrası savunma yapan sanık R.U.," Eski eşim N.A. dükkanın mutfağına gittiğimde neden kaçmadı? Neden kapıyı kilitlemedi? Çünkü o sırada makasla bana saldırıyordu. Bende o an bıçağı salladım. Benimle birlikteyken başkaları ile birlikte olması doğru mu? Benim namusum şerefim nerede kaldı? Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum " dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık R.U.'ya 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay, 'hakaret' suçundan da 2 ay 27 gün olmak üzere toplamda 13 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası verdi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, geçtigimiz yıl 15 Temmuz'da Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda R.U., boşandığı eşi olan bayan kuaförü N.A.'nın dükkanına geldi. Burada başlayan tartışma kavgaya dönünce R.U., yanında bulunan bıçak ile N.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile yaralanan N.A., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. R.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzaklaştırmak kararı da bulunan R.U.'nun olaydan sonra kaçtığı, bir süre sonra yaralı N.A.'nın yanına gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edilmişti.

Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası
Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası
Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası

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Hakaret, Kayseri, İnfaz, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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