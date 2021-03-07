Eski eşini darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Samsun'un Canik ilçesinde eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbeden zanlı tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde eski eşini darbeden ve Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap'ın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen Zarap, savcılık tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını da söylediği belirtildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M. ile buluştuğu sırada İbrahim Zarap ve E.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zarap eski eşini darbetmişti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kafasında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli Zarap ise gözaltına alınmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının çocuğunun gözü önünde darbedilmesinin sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri tepki çekmişti.