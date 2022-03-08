Son dakika haberi: ESKİ EŞİNİ DARBETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVADA ÖZCAN DENİZ BERAAT ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: ESKİ EŞİNİ DARBETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVADA ÖZCAN DENİZ BERAAT ETTİ

08.03.2022 17:39
Son dakika haberi: ESKİ EŞİNİ DARBETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVADA ÖZCAN DENİZ BERAAT ETTİ

Gelen son dakika haberine göre ŞARKICI Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı.

ŞARKICI Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Deniz'in beraatına karar verdi.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Feyza Aktan ve sanık Özcan Deniz katılmadı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaası açıkladı. Savcı mütalaasında sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan arasında 2017'de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olmadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla'da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatına, 2019 Haziran'da Almanya'da yaşandığı ileri sürülen olayda şikayet süresi geçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti.

ÖZCAN DENİZ BERAAT ETTİ

Mahkeme sanık Özcan Deniz'e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da Basit yaralama suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme Özcan Deniz'in 2018 yılındaki Basit yaralama suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in Yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

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Feyza Aktan, Özcan Deniz, Almanya, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ESKİ EŞİNİ DARBETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVADA ÖZCAN DENİZ BERAAT ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ESKİ EŞİNİ DARBETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVADA ÖZCAN DENİZ BERAAT ETTİ - Son Dakika
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