Eski eşini darp eden gözü dönmüş koca yapılan operasyon ile yakalandı - Son Dakika

Eski eşini darp eden gözü dönmüş koca yapılan operasyon ile yakalandı

Bakırköy'de, eski eşi tarafından darp edilen kadın olayı ile ilgili yapılan operasyonda koca Tarık K. yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Eski eşini darp eden gözü dönmüş koca yapılan operasyon ile yakalandı, System.String[]

Bakırköy'de, eski eşi tarafından darp edilen kadın olayı ile ilgili yapılan operasyonda koca Tarık K. yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Sosyal medyada eski eşi tarafından darp edilen kadın olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

20.07.2020 tarihinde Bakırköy'de yaşanan olayı araştıran polis ekipleri, koca Tarık K.'yi bulmak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Rüya K. isimli kadın şahsı darp eden eski eşi Tarık K. Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığı tespit edildi. Ekipler yaptıkları operasyon ile şahsı yakalayarak gözaltına alındı.

Şahsın yakalandığı ev içerisinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 07:52

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini darp eden gözü dönmüş koca yapılan operasyon ile yakalandı - Son Dakika
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