Eski eşini darp eden sanığa dava - Son Dakika

Eski eşini darp eden sanığa dava

Eski eşini farklı tarihlerde darp ve tehdit ettiği iddia edilen bir kişi hakkında toplam 26 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle davalar açıldı.

Eski eşini darp eden sanığa dava, System.String[]

Eski eşini farklı tarihlerde darp ve tehdit ettiği iddia edilen bir kişi hakkında toplam 26 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle davalar açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Tarık Keskin'in müşteki olan eski eşi Rüya K. ile 2019 yılında boşandığı, sonrasında sanık Keskin'in bu durumu kabullenemeyerek sürekli müşteki Rüya K'ye yönelik tehdit, hakaret, huzur bozma ve basit yaralama şeklinde eylemler gerçekleştirdiği anlatıldı.

İddianamede, sanık Tarık Keskin ile ilgili olarak başlatılan soruşturmaların bazılarının halen uzlaştırma aşamasında bulunmasına rağmen sanık Tarık Keskin'in müştekiye karşı benzer eylemlerine devam ettiği kaydedildi.

İlk olay tarihi olan 21 Haziran'da müşteki Rüya K'nin evde yalnız bulunduğu sırada sanık Tarık Keskin'in bu eve zorla girdiği ve müştekiyi darbederek yaraladığı kaydedilen iddianamede, sanığın ayrıca müştekiye hakaret ederek, "Seni öldürürüm" şeklinde tehdit ettiği belirtildi.

Müşteki Rüya K. ile düzenlenen rapora yer verilen iddianamede, müştekinin basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği ve darp iddiasının doğrulandığı aktarıldı.

İddianamede, ikinci olay tarihi 19 Temmuz'da sanık Tarık Keskin'in üzerinde ruhsatsız silahıyla balkonda oturan müştekiyi korkutmak ve tehdit etmek üzere evinin önüne araçla gittiği ve müştekinin evinin önünde havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Son olay tarihi 22 Temmuz'da sanığın müştekinin evinin önünden kendisinin fark edilecek şekilde geçmesinin ardından müştekiye ait elektronik posta hesabına hakaret içerikli mesajlar gönderdiği kaydedilen iddianamede, müşteki Rüya K'nin sanık Tarık Keskin'in kendisine yönelik her eyleminden sonra şikayette bulunduğu belirtildi.

Sanık Tarık Keskin'in müştekinin evinin önünde ateş etmesi olayı sonrasında yapılan olay yeri incelemesi bilgilerinin yer aldığı iddianamede, olay yerinde 3 adet boş kovan ele geçirildiği anlatıldı.

Sanık Tarık Keskin'in savunmasına da yer verilen iddianamede, sanığın suçlamalarını kabul etmeyerek, müştekinin iddia ettiği darp, tehdit, hakaret eylemlerinin hiç yaşanmadığını, mesaj atılan hesapların kendisine ait olmadığını ve müştekinin kendisini suçlu duruma düşürmek için kendisine ait olan bu hesaplardan kendisine mesajlar attığını ifade etti.

İddianamede, sanık Tarık Keskin hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "basit yaralama", "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından 3 yıl 7 aydan 18 yıldan 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İkinci iddianame

Sanık Tarık Keskin hakkında hazırlanan ikinci bir iddianamede ise, sanığın 2 Haziran'da müşteki Rüya K'nin iş yerine gidip konuşmak istediği fakat müştekinin konuşmayı kabul etmemesi üzerine "bacağına bıçak değdirerek" yaraladığı aktarıldı.

Olay günü sanık Tarık Keskin'in müşteki Rüya K.'ya "senin filmin bitti, kanınla yıkacağım o dövmeyi" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli mailler gönderdiği belirtilen iddianamede, sanığın müştekinin fotoğraflarını Instagram isimli sosyal medya platformundan paylaştığı anlatıldı.

Müştekinin doktor raporu, görüntü inceleme tutanağı ve mesaj ekran görüntülerinin iddiaları desteklediği iddianamede belirtildi.

Bu iddianamede de sanık Tarık Keskin hakkında "tehdit", "silahla yaralama", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davaların duruşmaları önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemelerinde görülecek.

Bakırköy, Hakaret, Keskin, Rüya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski eşini darp eden sanığa dava - Son Dakika

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