Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi - Son Dakika
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Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi

16.05.2022 15:25

Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi Boşandığı eşinin yaşadığı siteye gelen bir şahıs, eski eşini darp ettiği iddiasıyla site görevlileri tarafından linç edildi.

Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi

ANKARA - Boşandığı eşinin yaşadığı siteye gelen bir şahıs, eski eşini darp ettiği iddiasıyla site görevlileri tarafından linç edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir şahsın boşandığı eşinin yaşadığı sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen şahıs, eski eşini darp etmeye başladı. Saldırıya uğrayan kadını kurtarmak için devreye giren site görevlilerine da saldıran şahıs, site sakinleri ve görevlileri tarafından linç edildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi
Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi
Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi
Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi - Son Dakika
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