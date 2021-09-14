Üye Girişi
Eski eşini darp ettiği iddia edilmişti... Özcan Deniz hakim karşısında! - Son Dakika

Eski eşini darp ettiği iddia edilmişti... Özcan Deniz hakim karşısında!

14.09.2021 21:36
Eski eşini darp ettiği iddia edilmişti... Özcan Deniz hakim karşısında!, System.String[]

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan avukatlarıyla katıldı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan avukatlarıyla katıldı. Kimlik sorgusu yapılan Özcan Deniz lise mezunu olduğunu ve aylık 20 bin TL aylık geliri olduğunu belirtti. Savunması sorulan Özcan Deniz, "Şikayetçiye şiddet uyguladığıma dair iddiaları reddediyorum. Boşanma sürecince olduğumuz için bu iddiaların başka amaçlara matuf olduğunu düşünüyorum. Şikayetçi ile aramızda velayet davası vardır, velayet davasında beni zor duruma sokmak için bunları yapmaktadır.  Bahsi geçen anlara dair, davacının da reddedemeyeceği, o bahsettiği anlarda yanımızda olan tanıkları da dinletmek isterim. Suçlamaları reddediyorum " dedi.

BASIN YASAĞI TALEP ETTİLER

Özcan Deniz'in avukatları, müvekkilinin kamuoyuna  mal olduğu gerekçesiyle basın ve yayın yasağı talep etti. Feyza Aktan'ın avukatı da "Müvekkilim ve sanığın ortak küçük çocukları vardır ve kamuoyuna mal olmuş insanlardır. Çocuğun gelişimi göz önünde bulundurulduğunda, şikayetçi ve sanık hakkında yapılan haberlerin çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği için kapalı duruşma ve basın yasağı verilmesini talep ederiz" dedi. Feyza Aktan da basın ve yayın yasağı istediğini belirtti. Mahkeme, basın yasağı ve kapalı duruşma yapılmasına gerek olmadığına karar vererek duruşmaya devam etti.

ÖZCAN DENİZ: "ŞİDDET GÖREN KADIN BOŞANMA DAVASINI HEMEN AÇAR"

Hakim, Feyza Aktan'ın annesi ve ablasının tanık olarak ifadelerini okuyarak tanıkların Almanya'da tatildeyken Özcan Deniz'in hızlıca eve gelip çocuğu aldığını ve Feyza Aktan'ı karşı çıkınca duvara vurup darp ettiğini söylediklerini belirterek bu iddiaları Deniz'e sordu. Özcan Deniz de "Almanya'da kapıyı çalıp çocuğu alıp çıktığım doğru. Çocuğu alıp odama geçtim. Şiddet durumu yoktur. Boşanma davasını ben açtım. Şiddet görmüş bir kadın olarak boşanma davası açmadı. Göcek'teki olayda ise olay günü müşteki annesiyle tartıştığı için hatta kendisine tencere tava attı. Ben de annesini korudum, herhangi bir darp girişiminde bulunmadım. Kuzey üç aylıkken bilmediğim bir adrese götürmesi üzerine ben de kendi bildiğimiz eve götürmeye çalıştım. Evlilik boyunca hem benim, hem de ailemin şahit olduğu şudur; müşteki sinirlendiğinde kendisine zarar veren birisidir. Bu darp raporları da kendisine zarar vermesi sonucudur. Aleyhime suçlamaları reddediyorum" diye konuştu. Deniz'in avukatı, şikayetçinin  iddialarının velayet davasından sonra gerçekleştiğini, müvekkilinin beraatini talep etti.

FEYZA AKTAN: "SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEY DOĞRU"

Şikayetçi Feyza Aktan ise "Söylediğimiz, dilekçede yazdığımız her şey doğru. Sarıyer'deki eylem 2017 yılının sonu veya 2018'in başında gerçekleşti. O sırada evli değildim, hamileydim. Basında eski sevgilisiyle görüştüğüne dair bir haber gördükten sonra evi terk ettim. Sonra beni ikna etti, eve gittim. Evdeyken tartışmalarımız devam etti. Tartışma sırasında boğazımdan tutup duvara yapıştırdı. O süreçte vücudumda herhangi iz bırakan bir darp olmadı, aileler de araya girdi ve kendisi de pişman olduğunu belirttiği için barışıp evlendik. Eğer vücudumdaki yaralar belirgin olsa dahi darp raporu almazdım çünkü çocuğuma karşı sorumluluklarım vardı" dedi. Aktan, "Göcek'te küçük bir tartışma yaşadık. Yaz ayıydı ve doğum yapmıştım. Bebeğim 40 günlüktü. 'Bavulları topla İstanbul'a döneceğiz' dedi. Ben de İstanbul'a dönemeyeceğimi söyledim. Olayın büyüyeceğini düşündüğüm için 'Antalya'ya kız kardeşlerimin yanına gideceğim' dedim. O da 'Sen benim karımsın yanımda benimle gelirsin' diyerek darp etti. Beni itti ve yere düştüm, daha sonrasında da ayağıyla vurdu. Bu süreçte de rapor almadım. Rapor almamamın sebebi de çocuğuma karşı olan sorumluluğumdur yine. Haziran 2019'da Almanya'da darp olayı oldu. Olay günü çocuk sebebiyle aramızda bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Daha sonra sanık odaya girerek çocuğu aldı ve beni kolumdan tutarak duvara vurdu. Çeşitli darplarda bulundu. O tarihte darp raporu almamamın nedeniyse ilk kez gittiğim bir ülke ve yabancı dil bilmiyor olmam. Türkiye'den aldığım darp raporuyla, sanığın ağabeyinden korktuğum ve sanığın da çocukla ilgili duygusal şantajları nedeniyle şikayette bulunmadım. O dönemde yaşım küçüktü ve korktum. Anlaşmalı boşandığımız için de bu raporu davaya dahil etmedim" diye konuştu.

Eski eşini darp ettiği iddia edilmişti... Özcan Deniz hakim karşısında!

"İLLA Kİ CEZA ALSIN AMACIM YOK"

Sanık Özcan Deniz'in avukatının, "Korktuğunuz bir insanla neden beraber yaşıyorsunuz?" sorusu üzerine Feyza Aktan, "Darp olaylarından sonra ve pandemi sürecinde kendisiyle yeniden bir araya gelmemin nedeni çocuğumdur, çocuğumun gelişimi içindir. Sanıktan şikayetçiyim. Zamanında şikayette bulunmadığım için çamur atıyor gibi yaftalandım. İlla ki ceza alsın amacım yok fakat bu durumda bana yapılanlarla ilgili zamanında sustum. Şimdi gerekenin yapılmasını istiyorum" diye cevap verdi.

TANIK DİNLENECEK

Mahkeme, darp raporu alınan hastaneye müzekkere yazılarak, raporların istenmesine karar verdi. Tarafların bir sonraki celse tanıklarını hazırlamasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Eski eşini darp ettiği iddia edilmişti... Özcan Deniz hakim karşısında!

DENİZ: "ZAMANI GELDİĞİNDE SÖYLEYEYİM"

Duruşma çıkışında Feyza Aktan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, Özcan Deniz," Zamanı geldiğinde söyleyeyim çocuklar. Şimdi ne söylesem boş. Dava süreci devam ediyor çünkü" diye cevap verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Eski eşini darp ettiği iddia edilmişti... Özcan Deniz hakim karşısında!

Feyza Aktan, Özcan Deniz, İstanbul, Almanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Eski eşini darp ettiği iddia edilmişti... Özcan Deniz hakim karşısında! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı 20:54 Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak 20:21 Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak Kapısına yazılan ırkçı söylemleri iltica edebilmek için kendisinin yazdığı ortaya çıktı 20:02 Kapısına yazılan ırkçı söylemleri iltica edebilmek için kendisinin yazdığı ortaya çıktı
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti 19:05 Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak 18:29 AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti 17:32 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı 16:20 İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
18:08 Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
17:45 Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Kanalı aç" talebine Acun Ilıcalı yanıt verdi: Üye olsunlar da maçı izlesinler         
21:36
Taliban'ın korkunç idam anı! Dar ağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Dar ağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Apple, iPhone 13'ü tanıttı! İşte yeni modeller ve fiyatları Apple, iPhone 13'ü tanıttı! İşte yeni modeller ve fiyatları         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi         
19:35
Hurdacı, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü Hurdacı, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü         
19:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur         
18:01
Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi         
16:42
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu         
15:58
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı         
10:32
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 22:06:25. #1.11#
SON DAKİKA: Eski eşini darp ettiği iddia edilmişti... Özcan Deniz hakim karşısında! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement