Eski Eşini Hakaret Ettiği İçin Vurmuş

İzmir'de eski eşini sokak ortasında tüfekle ağır yaralayan eski koca, genç kadını kendisine hakaret ettiği için vurduğunu söyledi.

İzmir'de eski eşini sokak ortasında tüfekle ağır yaralayan eski koca, genç kadını kendisine hakaret ettiği için vurduğunu söyledi.



İzmir'de eski eşini sokak ortasında tüfekle aralayan adamın yargılanmasına devam edildi. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Dönen ile taraf avukatları katılırken olayda ağır yaralanan E.M. ise katılmadı.



İddia makamı, olayın olduğu sırada olay yerine yakın olan orman ürünleri deposunda bulunanlardan, olayı gören ve duyan kişilerin tespiti için Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Sanık Halil Dönen ise E.M.'nin hakaretleri nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bu durum dikkate alınarak tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" derken, sanık avukatı ise müvekkilinin öldürmeye imkanı varken yaralama kastı ile olayı gerçekleştirdiğini ifade ederek tahliyesini talep etti.



Sanık Halil Dönen'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, olay tarihinden itibaren 18 ayın sonunda E.M.'nin duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da kaybı niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinden rapor istenmesine karar verdi.



Heyet, tanıkların hazır edilmesini de isteyerek duruşmayı erteledi.



Olay



25 Kasım 2017'de İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşen olayda iddialara göre E.M. (27), şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eski eşi Halil Dönen (32) tarafından sokak ortasında tüfekle vuruldu. Halil Dönen'in daha önce de eski eşi E.M.'yi sürekli olarak rahatsız ettiği belirtilirken, ağır yaralanan E.M., Turgutlu Devlet Hastanesinde yaşama tutundu. Olaydan sonra yakalanan Halil Dönen ise tutuklandı. - İZMİR

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