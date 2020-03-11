ESKİ EŞİNİ HASTANEDE BIÇAKLAYAN SANIĞIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da özel bir hastanede, eski eşi Merzuka Altunsöğüt'ü (43), bıçakladığı iddiasıyla tutuklu bulunan Soner Güztepe'nin yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada,16 yaşındaki oğulları B.G. mağdur olarak verdiği ifadesinde, Hastahanede babamı durdurmaya çalıştım. Kimse bize yardım etmedi dedi. Tanıkların dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti sanık Soner Güztepe'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

7 Eylül 2019 tarihinde, eski eşinin evine giden Soner Güztepe aile fertleriyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında kırılan bir bardak nedeniyle yaralanan oğulları B.G.'yi hastaneye götüren anne Merzuka Altunsöğüt, burada eşinin bıçaklı saldırısı ile karşılaştı. Hastanede tedavi altına alınan Altunsöğüt'ü bıçaklayan Soner Güztepe, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Geçtiğimiz gün, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Soner Güztepe getirildi. Bıçaklanan kadın Merzuka Altunsöğüt ve kızı Cennet Güztepe ve 16 yaşındaki B.G.duruşma salonunda hazır bulundu. Taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmaya katıldı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları da gözlemci olarak duruşmayı izledi.

BABAMI DURDURMAYA ÇALIŞTIM, KİMSE BİZE YARDIM ETMEDİ

Duruşmada, olay günü yaralanan ve duruşmada mağdur olarak dinlenen B.G., Babam ile bir sıkıntımız yoktu. Kendisi bizi rahatsız ediyordu sürekli. Gece saat 12.00-01.00 gibi uyuyordum, bizi aradı. Yine aynı şekilde küfürlü konuştu. Sonrasında kapı çaldı. Annem ve ablam kapının önünde duruyordu. Komşular geldi, babamı aşağıya indirmeye çalıştı. Alkollü olup olmadığını anlayamadım ama normal değildi. Tekrar uyumaya döndük. Babam aradı beni, su istedi. Ben de babam diyerek binanın kapısına su götürdüm. Bardağı geri alırken, bardağı elimle birlikte kendi kafasına vurdu. Bardak kırıldı ve elim kanadı. Elim kanadığı için beni yukarı çıkardılar. Sonra kanamam durmayınca beni hastaneye götürdüler. Hastanedeki olayda da ben de babamı durdurmaya çalıştım. Kimse bize yardım etmedi şeklinde konuştu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yeliz Bayburt, O gece zil çaldı, Soner ağabeyin sesi geliyordu. Sesini duyduğum için aşağıya indim. Soner ağabey biraz alkollüydü. Soner ağabeyi aldım, binanın ilerisine kadar götürdüm sonra eve çıktım. Tekrar aşağıya döndüğümde B. G.'nin eli kesilmişti. Yerler kandı, binanın girişini yıkadım. Soner ağabey geldi, nerede olduklarını sordu. Bilmiyorum dedim. Daha sonra B.G.'lerin gittiği hastaneye gittik. Soner ağabey de oradaydı. Ben gittiğimde olay bitmişti dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Tanıkların ardından söz alan müşteki avukatları, Tanıklar komşu oldukları için, taraflar da aile olduğu için olayları anlatmakta çekimser kalmaktadırlar. Daha önce mahkemenizce dinlenmesine karar verilen hastanede görevli iki tanığın dinlenmelerini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyorum ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Duruşmada tutuklu sanık Soner Güztepe, Eşim ve kızımın ifadeleriyle, tanık anlatımları çelişkilidir. Suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede, kızım Cennet Güztepe'yi bıçakla yaralama suçundan cezalandırılmam talep ediliyor. Oysa Cennet kendi ifadesinde yaralanmasının benim elimdeki bıçağı almaya çalıştığı sırada olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenmesi istenen kişilerin önceki aşamalarda verdiği beyanlarda doğru değildir şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Soner Güztepe'nin üzerine atılı suçların nitelik ve içerikleri, delillerin henüz toplanmamış olması göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, mağdur B.G.'nin suçtan zarar görme ihtimalini dikkate alarak davaya katılmasına karar verdi. Dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönmesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 7 Eylül 2019 tarihinde, Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede eski eşi Merzuka Altunsöğüt'ü ve kızı Cennet Güztepe'yi (23) bıçaklayan Soner Güztepe hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 20.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.