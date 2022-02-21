Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın yol kenarında 25 yerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi, bölgeden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınıp, tutuklandı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler, sanık ve müşteki avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Yasin T. (40) davaya SEGBİS ile katıldı.

"BİR AN KENDİMİ KAYBETTİM"

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, tutuklu sanığın "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık Yasin T. ifadesinde, "Ben kimseyi planlayarak öldürmedim. Ben kendisine para verecektim. Bana sürekli hakaret ediyordu ve seni karından ayıracağım diyordu. Ben de bir an kendimi kaybettim. Olayı gerçekleştirdim ama pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bıçaklanarak öldürülen Fatma Abravcı'nın (33) yakınlarından S.A. da mahkemede verdiği ifadede, "Adalet yerini bulsun. İnsanın doğma ve rahatça yaşama hakkı var. Yaşama hakkını kimse elinden alamaz" dedi.

Mahkeme heyeti Yasin T.'ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.