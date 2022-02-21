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Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi

21.02.2022 19:26

Kayseri'de eski eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra cansız bedenini yol kenarına atan şahıs, mahkeme yaptığı savunmasında "Bana sürekli hakaret ediyordu ve seni karından ayıracağım diyordu. Ben de bir an kendimi kaybettim" ifadelerini kullandı. Mahkeme sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın yol kenarında 25 yerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi, bölgeden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınıp, tutuklandı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler, sanık ve müşteki avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Yasin T. (40) davaya SEGBİS ile katıldı.

Eski eşini öldürüp cansız bedenini yol kenarına bırakan kişiye müebbet hapis cezası

"BİR AN KENDİMİ KAYBETTİM"

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, tutuklu sanığın "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık Yasin T. ifadesinde, "Ben kimseyi planlayarak öldürmedim. Ben kendisine para verecektim. Bana sürekli hakaret ediyordu ve seni karından ayıracağım diyordu. Ben de bir an kendimi kaybettim. Olayı gerçekleştirdim ama pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Eski eşini öldürüp cansız bedenini yol kenarına bırakan kişiye müebbet hapis cezası

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bıçaklanarak öldürülen Fatma Abravcı'nın (33) yakınlarından S.A. da mahkemede verdiği ifadede, "Adalet yerini bulsun. İnsanın doğma ve rahatça yaşama hakkı var. Yaşama hakkını kimse elinden alamaz" dedi.

Mahkeme heyeti Yasin T.'ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Eski eşini öldürüp cansız bedenini yol kenarına bırakan kişiye müebbet hapis cezası
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Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi Son dakika haberleri: 'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis Son dakika haberleri: 'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis Otomobiliyle ağaca çarpan sürücü yaralandı Otomobiliyle ağaca çarpan sürücü yaralandı

Kocasinan, Kayseri, Hakaret, Mahkeme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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