Eski eşini kemerle boğarak öldürdü (2) - Son Dakika
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Eski eşini kemerle boğarak öldürdü (2)

08.04.2022 19:49
Eski eşini kemerle boğarak öldürdü (2)

ESKİ EŞİNE TUZAK KURMUŞBirol Çaylak'ın eski eşi Zeynep Gıcık'a tuzak kurduğu ortaya çıktı.

ESKİ EŞİNE TUZAK KURMUŞ

Birol Çaylak'ın eski eşi Zeynep Gıcık'a tuzak kurduğu ortaya çıktı. Çaylak'ın kızı Burcu Çaylak'a karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine gireceğini, evin anahtarını ise kapı paspasının altına bıraktığını söylediği öğrenildi. Kızından eski eşinin cezaevine gittiğini öğrenen Zeynep Gıcık, evde kalan eşyaları almak için geldi. Paspas altında anahtarı alıp kapıyı açan Gıcık karşısında bir anda Birol Çaylak'ı gördü. Zorla eve soktuğu kadını öldüresiye döven Çaylak, pantolonunun kemeri ile boğdu. Çaylak'ın daha önce de çok kez Zeynep Gıcık'ı dövdüğü, bir kez de bıçakla yaraladığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİBirol Çaylak'ın kemerle boğarak öldürdüğü, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık için Boyabat ilçesinde cenaze namazı kılındı. Zeynep Gıcık'ın kızı Burcu Çaylak (14) ve annesi Yeter Gıcık (70) tabutu sarılarak gözyaşı döktü. Burcu Çaylak'ın "Anne ne olur gitme, uyan anne" sözleri yürekleri dağladı.'KIZIMI DÖVERDİ'Zeynep Gıcık ile aralarındaki son konuşmasını anlatan annesi Yeter Gıcık, "Birol kızına 'cezaevine gidiyorum' dedi. Kızı da 'anne, babam anahtarı paspasın altına koymuş, anahtarı alalım oradan' dedi. Dün akşam da kızıma 'gitme' dedim ama 'gideyim, çocuğun bilgisayarı kaybolur, anahtarı oradan alırlar, hırsız çoğaldı' dedi. Ben de 'çabuk gel' dedim. Telefonu kapattık, bir daha ulaşamadık. Koşup evden gelemedim. Polisi aradım eve gittik. Kızımı öldürmüş. İdamını istiyorum bu adamın. Yıllardır kızımın ne kolu kaldı ne kanadı. Kızımı döverdi. Hep kırık çıkıkçıyla uğraştık" dedi.'DAYAK ATIYOR VE İNFAZ EDİYOR'

?Zeynep Gıcık'ın kardeşi Sedat Gıcık da (33) çok üzgün olduklarını belirterek, "En büyük oğlu 21 yaşında. Şu anda askerde kendisi yolda geliyor. Oğluna diyoruz ki 'oğlum tez gel', gerçekten tez geliyor, annesinin cenazesine geliyor. Daha önce de eşine şiddet uyguluyordu. Devlet yakalıyor, 'Niye yaptın?' diye soruyorlardı. Buda, 'Bir daha yapmam' diyordu ve bırakılıyordu. Kızına 'Ben cezaevine gidiyorum, anahtarı kapıya bıraktım, alın' diyor. Kız da direk annesine söyleyeceğini biliyor. Kızda annesine söylüyor. Annesi de saf, hırsız girmesin diye kalan eşyaları almak için eve gidiyor. Bu içerde onu bekliyor. Alıyor içeri dayak atıyor ve maalesef infaz ediyor" ifadelerini kullandı.


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İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşini kemerle boğarak öldürdü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşini kemerle boğarak öldürdü (2) - Son Dakika
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