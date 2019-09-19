Son Dakika Haberleri: Eski eşini kızgın yağla yakan kişi suç makinesi çıktı
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Eski eşini kızgın yağla yakan kişi suç makinesi çıktı

41 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de cezaevinden izinli çıkarak yanına gittiği eski eşini kızgın yağ ile yakan kişinin 38 suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Eski eşini kızgın yağla yakan kişi suç makinesi çıktı, System.String[]
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de cezaevinden izinli çıkarak yanına gittiği eski eşini kızgın yağ ile yakan kişinin 38 suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.
Olay geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra Tayfur, Ersin Ülker ile 6 yıl imam nikahıyla evli kaldı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ülker,  bu sırada cezaevine girdi. Ersin Ülker, geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının evine gizlice girdi. Kübra Tayfur'u mutfakta çaydanlıkta ısıttığı yağ ile yakan Ersin Ülker aynı gün yakalanarak tutuklandı.
Ersin Ülker'in borcunu ödemediği için Edirne Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu öğrenildi.  Ülker'in 7 Eylül'de izne ayrılarak cezaevinden çıktığı belirtildi. Ersin Ülker'in 11 Eylül'de cezaevine teslim olmadığı olayı da 15 Eylül sabahı gerçekleştirdiği kaydedildi.
"Hırsızlık", "Yağma", "Uyuşturucu madde satışı", "Aile içi şiddet suçları"ndan 38 kaydı bulunan Ersin Ülker'in olaydan 5 saat sonra Kanarya Mahallesi'nde bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Ülker, 'Yakarak kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildiği kaydedildi.


Küçükçekmece, Halkalı, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:17 Kaynak: DHA
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