Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (7) - Son Dakika

VALİ, ANNE VE KIZINI ZİYARET ETTİ

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulan E.M.'yi ziyarete etti, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Doktorlardan kadının sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Dağlı ardından E.M.'nin evine giderek annesi babası ve kızı Eslem ile görüştü. Vali Dağlı ziyaret sırasında küçük kıza hediyeler verdi.