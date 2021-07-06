Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika

Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanığa 10 yıl hapis

MERSİN'de, boşandığı Hatun Koç'u (28) 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle ateş ederek, ayağından sakatlayan Özkan Yarbi (35), tutuklu yargılandığı davada, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MERSİN'de, boşandığı Hatun Koç'u (28) 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle ateş ederek, ayağından sakatlayan Özkan Yarbi (35), tutuklu yargılandığı davada, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 27 Mayıs 2020'de, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek için istedi. Yarbi ve Koç, otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi, Hatun Koç'a barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Yarbi, otomobili ıssız yere doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Koç, aracın yavaşladığı anı fırsat bilerek, indikten sonra kaçmaya başladı. Yarbi ise yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Olay sonrası gözaltına alınan Özkan Yarbi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatun Koç ise kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görürken, koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı. 'ELLERİM KIRILSAYDI DA VURMASAYDIM'Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan sanık Özkan Yarbi, 'ELLERİM KIRILSAYDI DA VURMASAYDIM'Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan sanık Özkan Yarbi, Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Yarbi, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada söz alan Yarbi, "Hakaret etti, sinirlendim, bir anlık refleksle tüfekle ateş ettim. 26 aydır cezaevindeyim, kendisinden sonra evlilik yaptım. Öldürme kastım yoktu. Pişman oldum, vicdan azabı çektim, uzlaşmak istedim, mektup yazdım. Bir anlık şeytana uydum, ellerim kırılsaydı da vurmasaydım. Yolda görsem yolumu değiştiririm. Olaydan dolayı çok pişmanım, adaletinize sığınıyorum, vereceğiniz karara saygılıyım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Özkan Yarbi'ye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 10 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



Son Dakika

Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı

Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil

Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı

Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük

Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi