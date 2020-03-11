Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş - Son Dakika
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Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş

6 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, 1,5 ay önce boşandığı Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (66), adliyeye sevk edildi.

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş, System.String[]

İZMİR'in Tire ilçesinde, 1,5 ay önce boşandığı Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (66), adliyeye sevk edildi. Ercüment A.'nın ifadesinde, boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğu için hazmedemeyip, cinayeti işlediğini söylediği bildirildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı'nda meydana geldi. Ercüment A., eski eşi Melek Dağyel'in giyim mağazasına gitti. Ercüment A., iş yerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı Melek Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Melek Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Ercüment A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ercüment A.'nın emniyetteki sorgusunda boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğunu hazmedemediği için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Ercüment A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Polis, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
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