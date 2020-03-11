Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (2) - Son Dakika

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Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIİzmir'in Tire ilçesinde, 1, 5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i bıçaklayarak öldüren Ercüment Akbaşoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:22 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmir'in Tire ilçesinde, 1, 5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i bıçaklayarak öldüren Ercüment Akbaşoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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