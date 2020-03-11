Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3) - Son Dakika

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),


Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:51 Kaynak: DHA
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