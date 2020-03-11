Son Dakika › Güncel › Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3) - Son Dakika
Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3)
6 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:51 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti