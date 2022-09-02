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Eski eşini öldürdü ardından kendini başından vurdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eski eşini silahla öldüren şahıs ardından kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl Devlet Hastanesinde temizlik personeli olan eski eşi Fadime Cuma'yı işe giderken gören Kahraman Çetinkaya (41), eski eşiyle tartışmaya başladı. Öfkelenen Çetinkaya, belindeki tabancayla eski eşini kafasından vurdu ardından da kendi kafasına ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cuma'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.