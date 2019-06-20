Eski eşini öldürdüğü iddia edilen polisin yargılanması

Bahçelievler'de İngilizce öğretmeni olan eski eşi İmren Kandemir'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru Burak T'nin müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bahçelievler'de İngilizce öğretmeni olan eski eşi İmren Kandemir'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru Burak T'nin müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. ?

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Burak T. ile İmren Kandemir'in ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Katılanlar avukat Oya Meriç Eyüboğlu, intihar ettiği iddia edilen maktulün parmak izinin suç aletinde bulunmadığını, sağ elini kullanan İmren Kandemir'in sol yanında silahın bulunduğunu ifade ederek, bu olayın planlanarak ve tasarlanarak yapıldığını söyledi.

Savcı Talip Kalkan duruşmada mütalaasını açıkladı. Çiftin boşandıktan sonra tekrar barıştığı ardından Burak T'nin talebi üzerine İmren Kandemir'in sanığın evine gittiği ifade edilen mütalaada, 3 gün boyunca evlilikleri döneminde ve boşanmalarına neden olan meseleleri tekrar tartıştıkları anlatıldı. Mütalaada, özellikle sanığın evlenmelerinden önce maktulün başka bir ilişkisi bulunduğu yönünde sabit fikre sahip olduğu aktarıldı.

Mütalaada sanığın, annesinin geleceğini söyleyerek maktulden evi terk etmesini istediği, iş çıkışı eve geldiğinde İmren Kandemir'i evde görmesi üzerine yeniden tartışma çıktığı belirtilerek, sanığın silahını maktulün sol göğüs bölgesine temas ettirdiği ve bu şekilde tartışmaya devam ederken tetiğe bastığı bildirildi.

Mütalaada, merminin kalbini parçalaması üzerine İmren Kandemir'in hayatını kaybettiği, sanığın durumdan kendisini kurtarmanın yollarını düşündüğü, maktulün intihar ettiği şeklinde bir kurgu oluşturmayı ve bu şekilde kendisini kurtarmayı planladığı, silahı, sırtüstü yatar vaziyette olan maktulün sol kolu yakınına bırakarak çıktığı anlatıldı.

Sanığın meslektaşlarına haber verdiği, çilingir marifetiyle kapıyı açtırdığı, bu şekilde çevrede toplananları, maktulün evde sırtüstü yatar vaziyette ve yanında silahla bulunduğu şekilde görmelerini sağladığı, bu durumun da kurgu olduğu ifade edilen mütalaada, maktulün değil sanığın elinde atış artığının mevcut olduğu belirtildi.

Mütalaada, sanık Burak T'nin "kasten öldürme"' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'deki bir evde 10 Nisan 2018'de İmren Kandemir'in silahla hayatını kaybettiği, İmren Kandemir ve sanık Burak T.'nin 2017 yılı içerisinde 5-6 ay süren bir evlilik yaşadıkları, 2017 Ağustos ayında da boşandıkları ifade edilen iddianamede, son zamanlarda tekrar yakınlaşan maktul ile şüphelinin aralarındaki meseleleri son kez konuşmak için olaydan üç gün önce şüphelinin evinde görüştükleri anlatıldı.

Taraflar arasında "aldatma" konusunda tartışma çıktığına vurgu yapılan iddianamede, olay günü akşam eve giden Burak T'nin maktul İmren Kandemir'i evde gördüğü, annesinin geleceğini ve bu nedenle gitmesi gerektiğini söylediği belirtilerek, "İmren Kandemir'in evi terk etmemesi nedeniyle Burak T.'nin büyük ihtimalle silahını çektiği, açıklanmayan bir şekilde yakın mesafeden ateş ederek maktulün ölümüne sebebiyet verdiği" kaydedildi.

Sanık Burak T'nin daha sonra kendisini suçtan kurtarmak amacıyla üst kattan akan suyu bahane ederek yukarı kata çıktığı anlatılan iddianamede, sanığın olay günü saat 18.39'da çilingiri aradığı, bu duruma göre olay saatinin saat 17.36 ile 18.39 arasında olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarından gelen raporda, şüpheli Burak T'nin el svab numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlandığına vurgu yapılarak, maktul İmren Kandemir'de ise atış artıklarına rastlanılmadığı, sanık Burak T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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