Eski eşini öldüren adama müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Eski eşini öldüren adama müebbet hapis cezası

09.05.2022 11:22
Eski eşini öldüren adama müebbet hapis cezası

İzmir'de birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33), indirimsiz olarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33), indirimsiz olarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de 9 Aralık 2020'de meydana gelen olayda, Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Baştosun, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Fulya Öztürk'ün annesi Hüsniye Çelebi, babası Ahmet Öztürk ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Baştosun, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baştosun'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken, cezada herhangi bir indirim de uygulamadı.

(Ali Gözeten - İHA)

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Kaynak: İHA

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