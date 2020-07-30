Eski eşini öldüren katil zanlısı koca yakalandı - Son Dakika

Eski eşini öldüren katil zanlısı koca yakalandı

NİĞDE - Niğde'de eski eşi Süheyla Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürüp, eski kayın validesi Meral Yılmaz ve kayın babası Ahmet Yılmaz'ı ise ağır yaralayarak, 5 yaşındaki kızı ile kaçan 29 yaşındaki Burak K. polis ekipleri tarafından Yeşilburç Köyü yakınlarında yakalandı.

Dün gece meydana gelen olayda Burak K., eski eşi Süheyla Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kayınvalidesi Meral Yılmaz ve kayın babası Ahmet Yılmaz'ı ağır yaraladıktan sonra küçük kızını alarak kayıplara karışmıştı.

Olay sonrasında geniş çapta operasyon yapan polis ekipleri, katil kocayı Yeşilburç köyü yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Katil kocanın, 5 yaşındaki kızını ise öldürdüğü eski eşinin kardeşine bıraktığı öğrenildi.