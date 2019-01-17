Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu

Eski Eşini Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu

1 saat önce

Edirne'nin Havsa ilçesinde boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Emre Ş, hastaneye kaldırıldı.

Eski Eşini Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu, System.String[]
Edirne'nin Havsa ilçesinde boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Emre Ş, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kübra Olgun'un (21) evinden silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, av tüfeğiyle vurulan Kübra Olgun'un yaşamını yitirdiği belirledi. Ağır yaralı Emre Ş. (22) ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olgun'un cesedi ise savcılık incelemesi sonrası morga götürüldü.

Emre Ş'nin boşandığı eşi eşi Kübra Olgun'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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