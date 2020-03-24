Eski eşini öldüren mühendis: Kadın cinayetleri son bulsun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski eşini öldüren mühendis: Kadın cinayetleri son bulsun - Son Dakika

Eski eşini öldüren mühendis: Kadın cinayetleri son bulsun

15 dakika önce

MERSİN'de boşandığı öğretmen Kübra Aşkın'ı (37) sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan gemi mühendisi Davut Demir, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasındaki son savunmasında, "Kadın cinayetleri son bulsun. Çok pişmanım" dedi.

Eski eşini öldüren mühendis: Kadın cinayetleri son bulsun, System.String[]

MERSİN'de boşandığı öğretmen Kübra Aşkın'ı (37) sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan gemi mühendisi Davut Demir, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasındaki son savunmasında, "Kadın cinayetleri son bulsun. Çok pişmanım" dedi. Demir, müebbet ve 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut Demir hakkında 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına, tutuklu sanık Davut Demir, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İzleyici alınmayan duruşmaya taraf avukatları katıldı.

SON SÖZLERİ 'KADIN CİNAYETLERİ DURDURULSUN' OLDU

Karar öncesi son savunması sorulan Demir, eski eşini kendisini aldattığını için öldürdüğünü söyleyerek, "Birbirimizi çok seviyorduk. Böyle olsun istemezdim, pişmanım. Kadın cinayetleri durdurulsun, son bulsun" dedi. Mahkeme heyeti, Davut Demir'i 'kasten insan öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AVUKATLARDAN KARARA İTİRAZ

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Aşkın ailesinin avukatı Sevim Küçük, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini savunan Küçük, "Bu planlı ve tasarlanarak işlenen bir cinayet. Mahkemenin kasten öldürme suçundan verdiği karara itiraz edeceğiz" dedi.


Davut Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:08 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani: İran'da koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde azalma başladı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor         
08:06
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok         
22:35
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi         
20:08
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 16:23:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski eşini öldüren mühendis: Kadın cinayetleri son bulsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]