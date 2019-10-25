Son Dakika Haberleri: Eski eşini öldüren polise müebbet hapis cezası
Son Dakika Güncel Eski eşini öldüren polise müebbet hapis cezası

Eski eşini öldüren polise müebbet hapis cezası

56 dakika önce

Bahçelievler'de İngilizce öğretmeni olan eski eşi İmren Kandemir'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru Burak T, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski eşini öldüren polise müebbet hapis cezası, System.String[]

Bahçelievler'de İngilizce öğretmeni olan eski eşi İmren Kandemir'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru Burak T, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.?

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Burak T. ile İmren Kandemir'in ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Sanık Burak T, eski eşini kaybettiğini belirterek, "Bir kalp masajı yaptım diye 19 aydır tutukluyum. Farklı farklı iddialar var. Ben kesinlikle müsnet suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme, sanık Burak T'yi "kasten öldürme" suçu sabit olduğundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Dosyadaki delilleri, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, suçun işleniş biçimini, olayın özelliğini, suç konusunun önemini, saikini, kastını, inkara yönelik olumsuz kişiliğini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasında hiçbir indirim uygulamadı.

?- İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'deki bir evde 10 Nisan 2018'de İmren Kandemir'in silahla hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

İmren Kandemir ve sanık Burak T'nin 2017 yılı içerisinde 5-6 ay süren bir evlilik yaşadıkları, 2017 Ağustos ayında da boşandıkları aktarılan iddianamede, son zamanlarda tekrar yakınlaşan maktul ile sanığın aralarındaki meseleleri son kez konuşmak için olaydan üç gün önce sanığın evinde görüştükleri kaydedilmişti. ?

Taraflar arasında "aldatma" konusunda tartışma çıktığına vurgu yapılan iddianamede, olay günü akşam eve giden Burak T'nin maktul İmren Kandemir'i evde gördüğü, annesinin geleceğini ve bu nedenle gitmesi gerektiğini söylediği belirtilerek, "İmren Kandemir'in evi terk etmemesi nedeniyle Burak T'nin büyük ihtimalle silahını çektiği, açıklanmayan bir şekilde yakın mesafeden ateş ederek maktulün ölümüne sebebiyet verdiği" aktarılmıştı.?

Sanık Burak T'nin daha sonra kendisini suçtan kurtarmak amacıyla üst kattan akan suyu bahane ederek yukarı kata çıktığı anlatılan iddianamede, sanığın olay günü saat 18.39'da çilingiri aradığı, bu duruma göre olay saatinin 17.36 ile 18.39 arasında olduğu kanaatine varıldığı ifade edilmişti.?

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarından gelen raporda, Burak T'nin el svab numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlandığı, maktul İmren Kandemir'de ise atış artıklarına rastlanılmadığı belirtilen iddianamede, sanık Burak T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Bahçelievler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
Tecil faiz oranı düşürüldü Jandarma'da kritik değişiklik: Jandarma sorumluluk alanlarının belirlenmesinde son onay yetkisi İçişleri Bakanı'na verildi Eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Demet Akbağ, aylar sonra setlere geri dönüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 12:00:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşini öldüren polise müebbet hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]