Eski Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde eski eşini av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tokat
'ın Niksar
ilçesinde eski eşini av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde eski eşi Alev Yıldırım'ı evinin önünden otomobile bindirip kaçırarak ormanlık alanda tüfekle vurarak öldüren M.G., olay yerinden kaçmıştı. Jandarma
ve polis ekiplerinin çalışması sonucu Erbaa
ilçesinde ormanlık alanda yakalanan zanlı yoğun güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesine getirildi. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan zanlı, soğukkanlılığı ile dikkat çekti. Sevk edildiği nöbetçi mahkemece gece saatlerinde tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi. M.G.'ye eski eşini kaçırmasında yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen 2 kişi ise yoğun güvenlik önlemleri altında Niksar Adliyesine getirildi. 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile gece saatlerinde serbest bırakıldı.
Olay
Niksar ilçesinde M.G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı ilçe merkezinde zorla otomobile bindirip kaçırdı. Çimenözü köyü yakınlarında eski eşini av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs olayı yakınlarına söyledi. Yakınlarının polise haber vermesi sonucu jandarma ekipleri öldürülen kadının cansız bedenini buldu. Tokat Devlet Hastanesinde otopsisi yapılan 2 çocuk annesi genç kadın gözyaşları içerisinde aile mezarlığında toprağa verildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:54 Kaynak: İHA
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