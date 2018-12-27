Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Öldüren Sanığın Yargılandığı Dava

Eski Eşini Öldüren Sanığın Yargılandığı Dava

2 saat önce

Adana'da boşandığı eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın görülmesini devam edildi.

Eski Eşini Öldüren Sanığın Yargılandığı Dava, System.String[]
Adana'da boşandığı eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın görülmesini devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Mahmut D. ile öldürülen Zühal Kırlangıç'ın kızı ve annesi ile tarafların avukatları katıldı.

Müşteki ve sanık tarafının tanıklarının dinlenmesinin ardından mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, sanığın barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eski eşini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Zühal Kırlangıç'ın annesi Bedriye Kırlangıç, savcıya teşekkür edip, "Allah razı olsun. Adaletin kestiği parmak acımaz." dedi.

Sanık ise mütalaaya katılmadığını belirterek, eski eşini tasarlayarak öldürmediğini iddia etti.

Tarafların avukatları ise esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı karar için erteledi.

Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 13 Şubat'ta boşandığı eşi Zühal Kırlangıç'ı (47) öldüren Mahmut D. (49) intihar girişiminde bulunmuştu. Hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Mahmut D. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:42 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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