Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - KAHRAMANMARAŞ

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eski eşini çocuğunu almaya gittiği okulun önünde silahlı saldırı sonucu öldürdüğü, kadının kocasını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eski eşini çocuğunu almaya gittiği okulun önünde silahlı saldırı sonucu öldürdüğü, kadının kocasını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ahmet Doğuç, öldürülen Aslı Yıldız Güçlü'nün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından dinlenen tanıklar, Güçlü'nün velayeti kendisinde olan çocukları Y.A.D'yi okuldan almaya eşiyle birlikte gelmesinin Doğuç'ta kızgınlığa neden olduğunu ve olayı bu nedenle işlemiş olabileceğini anlattı.

Sanık Ahmet Doğuç da kızı Y.A.D'nin Güçlü ve eşi Asef Güçlü tarafından okuldan alınmasının kendisinde huzursuzluğa neden olduğunu, aracılarla haber göndermesine rağmen uyarılarının dikkate alınmaması sonucunda durumun bu şekilde sonuçlandığını söyledi.

Sanık ile Güçlü'nün 8 yaşındaki kızları Y.A.D'nin ifadesi ise mahkeme heyeti tarafından salondakilerin çıkartılmasının ardından alındı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, taraflarla ilgili başka herhangi bir ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığı hususlarının araştırılması için duruşmayı 9 Ocak 2020'ye erteledi.

"Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum"

Aslı Yıldız Güçlü'nün annesi Fehime Kadayıfçı, adliye çıkışında gazetecilere, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısı yaparak şöyle konuştu:

"Benim yüreğim yandı, başka annelerin yüreğinin yanmasını istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kadın cinayetlerinin sona ermesini istiyorum. Bunun için devletimden yardım istiyorum, destek istiyorum. Bir daha anneler ağlamasın. Çocuklar annesiz kalmasın. Ne olursunuz, annelerin içinin yanmaması için sesimizi duyun. Benim kızım 27 yaşında karnındaki bir buçuk aylık bebeğiyle birlikte katledildi. Torunum annesiz kaldı."

Kadayıfçı, Türk adaletine güvendiğini belirterek, "Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadayıfçı ailesinin avukatı Perihan Yüce de "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Kadın cinayetlerinin son bulması için Elbistan'dan çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 Nisan'da çocuğunu almaya gittiği okulun önünde eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Aslı Yıldız Güçlü hayatını kaybetmiş, eşi Asef Güçlü ise yaralanmıştı.

Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:17 Kaynak: AA
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