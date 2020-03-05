Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Mersin'de boşandığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin'de boşandığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Davut Demir, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın yakınları, bazı kadın derneklerinin üyeleri ve tarafların avukatları katıldı.

Söz verilen iddia makamı mütalaasında, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Aşkın'ın kardeşi Saliha Aşkın mütalaa sonrası gözyaşları içinde, "Katil, ablamı takip etti. Planlı bir şekilde yaptığı aşikardır." ifadelerini kullanarak, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Müşteki avukatları da cinayetin "tasarlanarak" işlendiğini savundu.

"Kaderin bir oyunu artık, böyle olmamalıydı"

Sanık Davut Demir ise savunmasında doğruları söylediğini belirterek, "Yaşanmış olan her şeyi anlattım. Sadece barışmak için yanına gitmiştim. Olayın bu şekilde sonuçlanmasından dolayı üzgünüm. Kaderin bir oyunu artık, böyle olmamalıydı. Pişmanım." diye konuştu.

Sanık avukatı, esasa ilişkin detaylı savunma vermek için mahkeme heyetinden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Adliye önünde protesto

Anne Sebirhan Aşkın, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Adliye çıkışı bazı kadın dernekleri üyeleri de kadın cinayetlerine tepki göstererek, slogan attı.

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Kübra Aşkın (37), merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde geçen yıl 15 Şubat gecesi eski eşi Davut Demir tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüştü.

Sanığın, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği ileri sürülmüştü.

Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Davut Demir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü
Arkadaşının tutturduğu Sayısal Loto kuponunu çalan kadın ve patronunun yargılanmasına başlandı Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi?

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]