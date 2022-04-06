Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2) - Son Dakika
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Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

06.04.2022 10:07
Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

DAHA ÖNCE DE BIÇAK ÇEKMİŞAdana'da, Ümit Sevinç'in bıçakladığı eski eşi Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

DAHA ÖNCE DE BIÇAK ÇEKMİŞ

Adana'da, Ümit Sevinç'in bıçakladığı eski eşi Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Acı haberi alarak eve gelen Gür'ün annesi Hürü Gür, kızı ile eski damadının ocak ayında tek celsede boşandığını söyledi. Damadının kıskanç olması nedeniyle kızıyla sürekli sorunlar yaşadığını dile getiren Gür, "Yoldan birisi geçse onu bile kıskanırdı. Daha önce 1-2 defa sırf dedikodular yüzünden kızıma bıçak çekmiş, şikayetçi olmamış. Bana önceden hiç anlatmıyorlardı bunları ama sonradan anlatmaya başlamıştı" dedi.Hastanede tedavisi devam eden Ümit Sevinç'in sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.


Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
YORUMLAR
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Adli Tıp Kurumu, Otopsi, Adana, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2) - Son Dakika
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