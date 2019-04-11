Eski Eşini Öldürüp, Kayıp Başvurusunda Bulunan Zanlı ve 4 Kişi Adliyede

ZONGULDAK'ta, eski eşi Dudu Çeştepe (40) için polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan ve soruşturma sırasında gözaltına alınınca ormanlıkta bıçakla kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Murat Basançelebi (41) ile 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta, eski eşi Dudu Çeştepe (40) için polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan ve soruşturma sırasında gözaltına alınınca ormanlıkta bıçakla kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Murat Basançelebi (41) ile 4 kişi, adliyeye sevk edildi.



Karaelmas Polis Merkezi'ne, 7 Ağustos 2018'de başvuruda bulunan Murat Basançelebi, bir süre önce boşandığı; ancak birlikte yaşadığı Dudu Çeştepe'nin 4 gün önce "Ankara'ya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8 aydır kayıp olarak aranan Dudu Çeştepe'yi bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve istihbarat çalışmaları sonucu Dudu Çeştepe'nin eski eşi tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Murat Basançelebi, annesi Y.B. (68), diğer eski eşi H.V. (40) ile H.V.'den olma kızları T.B. (22) ve G.B. (19), Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde gözaltına alındı.



Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde çapraz sorguya alınan 5 kişiden Murat Basançelebi, eski eşini öldürdüğünü itiraf etti. Dudu Çeştepe'yi kendisini aldattığı iddiasıyla Gökçebey- Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkisindeki ormanlıkta bıçaklayarak, öldürdüğünü anlatan Basançelebi, cesedi de olay yerinde bıraktığını söyledi. Basançelebi, ormanlıkta polis ekiplerine eski eşini öldürdüğü yeri gösterdi. Polis, 3 saat süren aramanın ardından Dudu Çeştepe'ye ait olduğu düşünülen kafatası ve insan kemiklerine rastladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kemikler, incelenmek üzere, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Murat Basançelebi, Y.B., H.V., T.B. ve G.B., güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.



? - Zonguldak

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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