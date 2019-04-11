Eski Eşini Öldürüp, Kayıp Başvurusunda Bulunan Zanlı ve 4 Kişi Adliyede (2)
1 saat önce
ESKİ EŞİ TUTUKLANDIZonguldak'taki eski eşi Dudu Çeştepe'yi 8 ay önce ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren Murat Basançelebi, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:18 Kaynak: DHA
ESKİ EŞİ TUTUKLANDI Zonguldak
'taki eski eşi Dudu Çeştepe
'yi 8 ay önce ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren Murat Basançelebi, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Murat Basançelebi'nin annesi Y.B., diğer eski eşi H.V., kızları T.B. ve G.B. ise savcılıtkaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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