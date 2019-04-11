Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Öldürüp, Kayıp Başvurusunda Bulunan Zanlı ve 4 Kişi Adliyede (2)

Eski Eşini Öldürüp, Kayıp Başvurusunda Bulunan Zanlı ve 4 Kişi Adliyede (2)

1 saat önce

ESKİ EŞİ TUTUKLANDIZonguldak'taki eski eşi Dudu Çeştepe'yi 8 ay önce ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren Murat Basançelebi, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Eski Eşini Öldürüp, Kayıp Başvurusunda Bulunan Zanlı ve 4 Kişi Adliyede (2), System.String[]
ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'taki eski eşi Dudu Çeştepe'yi 8 ay önce ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren Murat Basançelebi, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Murat Basançelebi'nin annesi Y.B., diğer eski eşi H.V., kızları T.B. ve G.B. ise savcılıtkaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:18 Kaynak: DHA
Zonguldak, Çeştepe, Güncel
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