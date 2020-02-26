Eski eşini öldürüp, kocasına da yaralayan sanığa 33 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Eski eşini öldürüp, kocasına da yaralayan sanığa 33 yıl 4 ay hapis cezası

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, eski eşini çocuğunu almaya gittiği okulun önünde silahla öldürüp, kadının kocasını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski eşini öldürüp, kocasına da yaralayan sanığa 33 yıl 4 ay hapis cezası, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, eski eşini çocuğunu almaya gittiği okulun önünde silahla öldürüp, kadının kocasını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Ahmet Doğuç, öldürülen Aslı Yıldız Güçlü'nün yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık, olayın istemeden bir anda meydana geldiğini savundu.

Mahkeme heyeti sanığı, eski eşi Aslı Yıldız Güçlü'yü öldürmek suçundan 25 yıl, kocası Asef Güçlü'yü yaralama eylemi için de 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.


Olay

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 2 Nisan 2019'da çocuğunu almaya gittiği okulun önünde anlaşmalı olarak ayrıldığı eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Aslı Yıldız Güçlü hayatını kaybetmiş, eşi Asef Güçlü ise yaralanmıştı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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