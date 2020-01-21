Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika

Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı

6 saat önce

Kadının eski eşi tarafından darbedilmesi ve pompalı tüfekle yaralanması İZMİR - İzmir'de sokak ortasında eski eşiyle kavga eden kişi, kadını darp ettikten sonra pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Kadının eski eşi tarafından darbedilmesi ve pompalı tüfekle yaralanması İZMİR - İzmir'de sokak ortasında eski eşiyle kavga eden kişi, kadını darp ettikten sonra pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı

kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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