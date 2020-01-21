Son Dakika › Güncel › Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı
6 saat önce
Kadının eski eşi tarafından darbedilmesi ve pompalı tüfekle yaralanması İZMİR - İzmir'de sokak ortasında eski eşiyle kavga eden kişi, kadını darp ettikten sonra pompalı tüfekle ağır yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Kadının eski eşi tarafından darbedilmesi ve pompalı tüfekle yaralanması İZMİR - İzmir'de sokak ortasında eski eşiyle kavga eden kişi, kadını darp ettikten sonra pompalı tüfekle ağır yaraladı.
Son Dakika Kardeşinin karısıyla birlikte olan adamın mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Boşandığı eşini sokak ortasında dövüp pompalı tüfekle vurdu "Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim