Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika

Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı

6 saat önce

İzmir'de bir kişi sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı.

İzmir'de bir kişi sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:29 Kaynak: AA
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