Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika

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Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı
6 saat önce
İzmir'de bir kişi sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:29 Kaynak: AA
İzmir'de bir kişi sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı.
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