Eski eşini pastanede öldüren zanlının telefonu incelenecek - Son Dakika

İzmir'de birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'un (32), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada Baştosun'a ait olan ancak Öztürk'ün kullandığı telefonun incelenerek hazırlanacak raporun beklenmesine karar verildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020'de meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastaneye, boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Bir süre sonra Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, Öztürk'e yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılan Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün aracını alıp kaçan Baştosun ise cinayetten kısa süre sonra polise teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Baştosun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan İddianamede Hasan Ozan Baştosun'un 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Baştosun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Öztürk'ün ailesi ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Hasan Ozan Baştosun'a ait olan ancak olaydan bir süre önce Fulya Öztürk'ün kullanmaya başladığı cep telefonu hakkında hazırlanmasını istedikleri raporun henüz mahkemeye ulaşmadığını açıkladı. Mahkeme heyeti, söz konusu raporun bilirkişi tarafından hazırlanmasının beklenmesine ve Hasan Ozan Baştosun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Ali Gözeten/ İHA)