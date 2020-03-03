Eski eşini rahatsız ettiği iddiasıyla komşusunu öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Konya'da boşandıktan sonra birlikte yaşamayı sürdürdüğü eşini rahatsız ettiği iddiasıyla komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanığın, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Ata ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Ata, Hüseyin Yeni'yi öldürme amacı taşımadığını ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenen, sanığın annesi Meryem Ata, maktul ve gelini arasında bir ilişki olduğuna dair söylentileri duyduktan sonra gelinini uzaklaştırmak için memleketi Van'a gönderdiğini ve bu söylentilerden oğluna bahsetmediğini söyledi.

Ramazan Ata'nın, iddialardan haberdar olduktan sonra kendisiyle konuştuğunu anlatan Meryem Ata, "Oğlum yanıma geldi ve maktul Hüseyin'in gelinim Fatma'yı rahatsız ettiğini öğrendiğini söyledi. Kendisine de Fatma söylemiş. Oğlum bana, 'Anne senin haberin varmış. Bana neden söylemedin?' dedi. Böyle bir şeyin olmadığını söyledim. Daha sonra maktulün ailesiyle görüşmeye gittim. Onlar da bana bu iddiaların doğru olduğunu anlattılar. Maktul ve gelinimin mesajlaştığından ve görüştüğünden bahsettiler." diye konuştu.

Konuyu gelini Fatma K. ile konuştuğunu dile getiren Meryem Ata, Fatma K'nin kendisine, "Anne beni tehdit ediyordu. 'Benimle görüşmezsen çocuklarını, kocanı öldürürüm. Gel buradan gidelim.' yazıyordu." dediğini iddia etti.

Tanık olarak dinlenen Fatma K. de maktulün kendisini birkaç yıldır rahatsız ettiğini, karşılık vermemesine rağmen ısrarcı olduğunu söyledi.

Maktulle bir ilişki yaşamadığını kaydeden Fatma K, "Anne ve babasına defalarca beni rahatsız ettiğini söyledim. Ancak bir sonuç alamadım." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı ise olayın bir tasarlama olduğunu savunarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

İddia makamının mütalaasını açıkladığı duruşmada, sanık Ramazan Ata'nın "haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, 20 Mayıs 2018'de, Ramazan Ata boşandığı ama birlikte yaşamaya devam ettiği Fatma K'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle, komşusu Hüseyin Yeni'yi (29), aracıyla merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'ndeki boş alana götürmüş, burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Olayda Hüseyin Yeni, av tüfeğiyle vurulmuş, Konya Numune Hastanesine kaldırıldıktan sonra burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Ramazan Ata hakkında, "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.