Eski eşini satırla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Eski eşini satırla öldüren sanık hakim karşısında

6 saat önce

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren sanık Yalçın Özalpay hakim karşısına çıktı.

Eski eşini satırla öldüren sanık hakim karşısında, System.String[]

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren sanık Yalçın Özalpay hakim karşısına çıktı.


Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Özalpay, maktul Ayşe Tuba Arslan'ın yakınları ve taraf avukatları ile Eskişehir ile birçok ilden gelen kadın hakları platformlarının temsilcileri katıldı.


"Satırı eve çıkarmak için üstüme almıştım"


Savunmasını yapan sanık Özalpay, olay günü eski eşiyle tesadüfen karşılaştığını ifade ederek, "Satırla dolaşmıyorum. Satır, Kurban Bayramı'ndan beri arabadaydı. Eve çıkarmak için üstüme almıştım. Görüşmüş olduğu kişiler beni tehdit ettikleri için yanımda bıçak taşıyordum. Ayşe ile karşılaştık. Bana hakaret etti ve suratıma tükürdü. Satırla ayağına vurdum. Cinnet getirmiştim, sonrasını hatırlamıyorum" diye belirtti.


Ayşe Tuba Arslan'ın evli oldukları dönemde kendisini aldattığını, boşandıktan sonra da hapse attırmakla tehdit ettiğini iddia eden Özalpay, "Kardeşi Timuçin bana "Enişte sen yerden göğe kadar haklısın" diyordu. Sonra bana karşı düşman oldu. Çocuklarıma "Burayı terk edelim" dedim. Sonra görüşmüş olduğu kişiler beni arayıp "Seni öldüreceğiz" diye tehdit etti. Ölüm tehdidi alıyordum" ifadelerini kullandı.


Duruşma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ayşe Tuba , 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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