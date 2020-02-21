Eski eşini satırla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren sanık Yalçın Özalpay hakim karşısına çıktı.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Özalpay, maktul Ayşe Tuba Arslan'ın yakınları ve taraf avukatları ile Eskişehir ile birçok ilden gelen kadın hakları platformlarının temsilcileri katıldı.



"Satırı eve çıkarmak için üstüme almıştım"



Savunmasını yapan sanık Özalpay, olay günü eski eşiyle tesadüfen karşılaştığını ifade ederek, "Satırla dolaşmıyorum. Satır, Kurban Bayramı'ndan beri arabadaydı. Eve çıkarmak için üstüme almıştım. Görüşmüş olduğu kişiler beni tehdit ettikleri için yanımda bıçak taşıyordum. Ayşe ile karşılaştık. Bana hakaret etti ve suratıma tükürdü. Satırla ayağına vurdum. Cinnet getirmiştim, sonrasını hatırlamıyorum" diye belirtti.



Ayşe Tuba Arslan'ın evli oldukları dönemde kendisini aldattığını, boşandıktan sonra da hapse attırmakla tehdit ettiğini iddia eden Özalpay, "Kardeşi Timuçin bana "Enişte sen yerden göğe kadar haklısın" diyordu. Sonra bana karşı düşman oldu. Çocuklarıma "Burayı terk edelim" dedim. Sonra görüşmüş olduğu kişiler beni arayıp "Seni öldüreceğiz" diye tehdit etti. Ölüm tehdidi alıyordum" ifadelerini kullandı.



Duruşma devam ediyor. - ESKİŞEHİR