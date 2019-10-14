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Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı

41 dakika önce

Eskişehir'de boşandığı eşini satırla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de boşandığı eşini satırla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilen Yalçın Ö. (52), adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

Vişnelik Mahallesi'deki anaokulunda çalışan Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, şüpheli iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Tuğba Arslan, Ayşe Tuba , Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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