Son Dakika Haberleri: Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı

Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir'de, boşandığı eşini satırla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, boşandığı eşini satırla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay (52) ile Ayşe Tuba Arslan (45), yaklaşık 6 ay önce iddialara göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. Bir anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Arslan, geçtiğimiz Cuma günü akşamüstü sıralarında işten çıkarak, minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Bu esnada minibüsten inen eski eşini bir süre takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan, yüzünden ve kafatasından aldığı darbelerle ağır yaralandı. Talihsiz kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.


Olaya tanıklı eden bazı mahalleli Özalpay'a saldırdı ve kaçmasını engelledi. Başından yaralanan Özalpay ise yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yalçın Özalpay, tekerlekli sandalye ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi. Burada savcılıktaki ifadesinin ardından Özalpay, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Atatürk Bulvarı, Ayşe Tuba , Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde
1 milyon lira yatırımla açtıkları solucan gübresi fabrikasında işler askıya alındı Asker selamı veren Cengiz Ünder için Roma yaptırım uygulamayacak Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:23:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]